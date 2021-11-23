В Китае указали на упрочение дружбы с Россией

Китаю необходимо наращивать и совершенствовать законодательную поддержку двустороннего сотрудничества с Россией. Об этом заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, передает ТАСС.

Спикер парламента призвал развивать взаимодействие с Москвой по вопросам масштабных проектов в торговой, научно-инновационной и гуманитарной сферах. По его словам, отношения Китая и России выдержали испытания пандемией коронавируса и остались на высоком уровне. «Мы добились ярких результатов в наращивании стратегического взаимодействия, обогащения взаимовыгодного сотрудничества, упрочения основ дружбы», — заключил Ли Чжаньшу.

Политик указал, что Москва и Пекин должны укрепить международные связи на фоне нестабильной международной обстановки. По его мнению, необходимо скоординировать усилия по противодействию преступлениям в киберпространстве, внешнему вмешательству и провоцированию цветных революций.

12 ноября декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского народного университета Ван Вэнь заявил, что Россия и Китай должны объединиться с развивающимися странами, чтобы не допустить ядерной гегемонии США. Эксперт подчеркнул, что в планах Пекина продолжить сотрудничество с Москвой по вопросам поддержания глобального мира и безопасности.