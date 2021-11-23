Российские ученые задумали создать морозоустойчивые мандарины

Ученые из Сочи создают новый сорт мандаринов — он будет устойчив к морозам

В Сочи Краснодарского края ученые Субтропического научного центра Российской академии наук (РАН) задумали создать новый зимостойкий сорт мандаринов, которые смогут переносить низкие температуры. Об этом сообщила заведующая лабораторией селекции отдела генетических ресурсов растений, кандидат сельскохозяйственных наук Раиса Кулян, передает ТАСС.

«Основные направления селекции, которые мы проводим, это зимостойкость, качество и раннеспелость мандаринов. Добиваться будем путем многоступенчатой гибридизации с включением холодостойких сородичей цитрусовых. Это будет способность переносить кратковременные пониженные температуры и некомфортные зимние условия», — рассказала она.

Создание морозостойких мандаринов потребовалось из-за того, что в последние годы зима на Кубани в целом возвращается в календарный цикл и с декабря на курорте наступает похолодание. А обычные мандарины вымерзают при температуре минус 12 градусов.

Ранее нутрициолог Наталия Кушнир заявила, что у мандаринов много полезных свойств, однако они представляют опасность для некоторых людей. Тем, кто страдает от заболеваний пищеварительной системы, и детям до двух лет от них лучше воздержаться.