Подозреваемых в похищении 37 россиян сотрудников поддельного медцентра задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора и двоих консультантов-охранников поддельного медицинского центра в Пензе. Они подозреваются в похищении 37 человек. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

В полицию поступила информация, что на территории региона функционирует фальшивый реабилитационный центр. Согласно предварительным данным, злоумышленники на интернет-сайте размещали информацию о лечении от алкоголизма и наркозависимости.

К работникам организации стали обращаться за помощью россияне. Они передавали деньги и информацию о своих родственниках, которых нужно было вылечить. «После получения денежных средств члены данной организации насильно похищали человека и удерживали его в арендованном помещении», — говорится в сообщении.

Лишение свободы длилось от нескольких месяцев до года. Кроме того, сотрудники псевдомедцентра морально и психологически давили на удерживаемых в неволе. Они позволяли пленникам выходить на связь с родственниками только раз в неделю под строгим контролем.

По этому факту управление Следственного комитета России по Пензенской области возбудило уголовное дело.

Ранее россиянка Елизавета Бабикова, которая десять дней просидела в подвале маньяка, рассказала о своем заточении. По ее словам, они договорилась с мужчиной пообщаться в ресторане. Похититель приехал к дому, забрал женщину на машине, а потом достал нож и, используя наручники и трос, обездвижил ее, а затем отвез в гараж.