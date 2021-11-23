Россиянам спрогнозировали падение цен на авиабилеты в Мексику

Исполнительный директор АТОР Ломидзе: цены на отдых и авиабилеты в Мексику будут снижаться

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала россиянам снижение цен на авиабилеты в Мексику благодаря запуску чартерных рейсов. Ее слова передает ТАСС.

«Увеличение количества рейсов в Мексику традиционно благоприятно отразится на стоимости перевозки. Появление чартерных рейсов обычно ведет к удешевлению билетов на 20-30 процентов», — заявила эксперт.

По ее словам, спрос на отдых в республике продолжает расти. В ближайшее время данное направление может стать не менее популярным, чем Доминикана.

Ломидзе отметила, что чаще всего отечественные путешественники приобретают туры в Мексику на 7-10 ночей с проживанием в отелях категории четыре и пять звезд с питанием по системе «все включено». При этом россияне предпочитают в республике пляжный отдых и также приобретают экскурсии на месте.

Ранее в ноябре стало известно, что с 1 декабря Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в три популярные курортные страны — Кубу, Мексику и Катар. Также сообщалось об увеличении с 1 декабря числа рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.