Спикер парламента Чечни три часа ждал ингушей на шариатском суде и не дождался

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что представители Совета тейпов Ингушетии не пришли к берегу реки Фортанг, чтобы по шариату решить вопрос о принадлежности земель. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram, перевод с чеченского языка приводит издание «Кавказский узел» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Даудова, он три часа — с 11 утра — ждал представителей совета у реки Фортанги, протекающей на границе между Чечней и Ингушетий. «Некоторые люди вели разговоры, я думал, что они хозяева своих слов, поэтому пришел сюда. Время было оговорено дней 10-15 назад, место тоже было оговорено. Тема тоже не мелочная, шариатский суд. Когда им предложили, они согласились с этим. Время было выделено с момента, как сделаем обеденный намаз [около 12:15 мск], до послеобеденного намаза [около 13:53 мск]. Уже десять или одиннадцать минут, как наступило время послеобеденного намаза», — пожаловался Даудов, снимая на видео берег реки.

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За день до поездки к границе соратник главы Чечни Рамзана Кадырова также заявил, что ингушская сторона давно хотела шариатского суда, «уже года три, и вот Рамзан сказал — давайте».

Уточняется, что чеченская делегация прибыла к берегу Фортанги в составе нескольких человек, в том числе в нее вошел муфтий ЧР Салах Межиев. Даудов заявил, что вопрос о границе уже был решен с правительством Ингушетии и в Конституционном суде. «Даже несмотря на все это, вы вообще считаете, есть основания у того, что вы говорите? Если вы позвали сами на шариатский суд чеченский народ, а чеченский народ — это высший представительный орган, парламент, а со стороны религии — муфтий, то надо было прийти. Вы что, будучи неготовыми, позвали чеченский народ на шариатский суд?» — заочно обратился Даудов к Совету тейпов Ингушетии. Он также добавил, что знал, что никто не придет на встречу.

Новый земельный спор между регионами начался после того, как в Ингушетии возмутились сообщениями о ремонтных работах в граничащем с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района. Пользователи сети назвали происходящее очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». По словам Кадырова, если ингуши захотят жить на чеченских землях, их предоставят в аренду. Угрозу Кадырова подтвердил Даудов, отметив, что, по его мнению, ингушская сторона занимается провокациями.

Совет тейпов Ингушетии в ответ опубликовал «последнее заявление организации» по вопросу границы между регионами и заявил, что вопрос должен решаться по шариату. По мнению членов совета, предложение Даудова приехать к Фортанге и поклясться на Коране не соответствует нормам шариата.

В 1993 году Дудаев и первый президент Ингушетии Руслан Аушев заключили соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло, и в 2012 году Рамзан Кадыров попросил федеральный центр об установлении административной границы с Ингушетией. В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега в присутствии занимавшего на тот момент пост представителя президента России в СКФО Александра Матовникова подписали соглашение об установлении границы. В соответствии с документом Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия, в свою очередь, передала Чечне равноценную территорию на границе с Малгобекским районом.