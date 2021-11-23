У осьминогов нашли уникальные интеллектуальные способности

Ученые Университета Квинсленда обнаружили у осьминогов необычные когнитивные способности. Для этого исследователи проанализировали томографические снимки центральной нервной системы четырех видов головоногих моллюсков, что позволило сравнить уникальные структуры мозга и связать их с поведением. Результаты научной работы представлены в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Биологи выяснили, что мозг осьминогов различается в зависимости от того, где обитает вид, как взаимодействует с другими животными и в какое время суток активен. Они проанализировали центральную нервную систему глубоководного осьминога, а также моллюска, который ведет ночной образ жизни, и двух обитателей рифов, бодрствующих в дневное время. Оказалось, что умственные способности значительно отражаются на анатомии мозга.

Осьминог, найденный в глубоких водах, имел гладкий мозг, наподобие мозга у сумчатых и грызунов, характерный для медленного темпа жизни и ограниченного взаимодействия с другими животными. У рифовых осьминогов был значительно больший мозг с некоторыми свойствами, характерными для приматов, и адаптированный для решения сложных визуальных задач и социального взаимодействия в хорошо освещенной среде.

Способность воспринимать жесты других видов животных и реагировать на них во время совместной охоты демонстрирует, что осьминоги обладают сложными когнитивными способностями. Например, ученые наблюдали совместную охоту с рыбами, обитающими среди кораллов. Большая площадь поверхности головного мозга указывает на более сложную нервную систему и усиленные умственные способности.