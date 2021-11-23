Инфекционист назвал необходимый для победы над COVID-19 процент привитых

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев назвал в разговоре с «Лентой.ру» процент привитых, необходимый для победы над COVID-19. Для того, чтобы установить этот показатель, нужно обратить внимание на опыт борьбы с другими инфекционными заболеваниями, отметил инфекционист.

«В середине 90-х был подъем дифтерии, как удалось из него выйти? Вакцинировали почти 90 процентов. Надо к этому стремиться. Это как горизонт: мы приближаемся, а он уходит дальше. Так вот чтобы этого не было, надо подняться повыше, а для этого надо, чтоб побольше привились», — рассказал Малышев.

Инфекционист также заметил, что при нынешнем темпе вакцинации возможен дальнейший рост количества заболевших COVID-19. «Мы же видим, что в странах, где уже 60-70 процентов вакцинировано, но остается довольно значительная прослойка людей, которая не вакцинирована, это способствует распространению заболевания, тому, что тяжелых форм довольно много, и летальность какая до сих пор продолжается», — заключил он.

Ранее директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что по данным ПЦР-тестирования четвертая волна COVID-19 в России подошла к концу.

