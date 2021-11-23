Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок на курорты Мексики

Российским туристам рассказали об оптимальной стоимости отдыха на курортах Мексики в осенне-зимний период. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили предложения рынка и назвали наиболее выгодные из них.

Самую бюджетную путевку можно приобрести у компании Anex Tour — цены начинаются от 168,5 тысячи рублей за неделю с вылетом 8 декабря и размещением в пятизвездочной гостинице для двоих путешественников. Туры с отправлением в конце ноября на 11 ночей выйдут дороже — от 195 тысяч рублей. В стоимость входит проживание в отеле категории пять звезд и питание по системе «все включено».

Более дорогой вариант есть у PEGAS Touristik — средняя стоимость отдыха с выездом в конце декабря на десять ночей на аналогичных условиях обойдется от 295 до 421 тысячи рублей.

«Для посещения Мексики российским туристам не обязателен ни сертификат, подтверждающей вакцинацию, ни даже справка с отрицательным результатом ПЦР-теста. Въезд такой же свободный, как и до пандемии, без справок», — заявил представитель туроператора Club Med и отметил, что в связи с комфортными условиями для путешественников в компании наблюдается повышенный интерес россиян к поездкам в республику.

Ранее в ноябре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала россиянам снижение цен на 20-30 процентов на авиабилеты в Мексику благодаря запуску чартерных рейсов. По ее словам, спрос на отдых в республике продолжает расти. В ближайшее время данное направление может стать не менее популярным, чем Доминикана.

