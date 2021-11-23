Инфекционист объяснил разночтения в количестве волн COVID-19

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев объяснил «Ленте.ру», почему в профессиональной среде наблюдаются разночтения относительно количества волн COVID-19.

Ранее директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что, по данным ПЦР-тестирования, четвертая волна COVID-19 в России подошла к концу.

«Я считаю, что никаких волн нет, потому что нет официального определения волны. Некоторые считают, что уже пятая прошла, и будут разночтения во мнениях, потому что изначально по терминологии не договорились», — рассказал Малышев.

По мнению инфекциониста, есть понятия «рост» и «спад», последнее говорит лишь о том, что наблюдается снижение статистики, и не дает гарантии, что через какое-то время не будет повышения.

«Все больше и выше заболеваемость, как началось два года назад, так и продолжается. Только то, что было вначале, когда вакцин не было, шло естественным путем, а сейчас уже связано с вакцинацией, мы можем влиять на этот процесс, но выходит, что не очень, потому что народ прививается, мягко скажем, плохо», — заключил инфекционист.