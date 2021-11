Королевская семья пригрозила «Би-би-си» бойкотом из-за фильма о Гарри и Уильяме

Члены британской королевской семьи пригрозили бойкотом будущим проектам «Би-би-си» после выхода первой серии документального фильма The Princes and the Press (Принцы и пресса). Об этом сообщает Daily Mail.

В совместном заявлении Букингемского дворца, принца Уильяма и принца Чарльза говорится, что новая лента «Би-би-си» «выдает за достоверность раздутые и необоснованные утверждения о конфликте между принцами Гарри и Уильямом».

В частности, одним из участников съемок стал журналист Омид Скоби, которого прозвали «рупором Меган». В фильме он обвинил членов королевской семьи в согласованных действиях против герцога и герцогини Сассекских.

Угроза бойкотом дальнейшим проектам «Би-би-си», связана с тем, что представителям королевской семьи не дали возможности ознакомиться с содержанием фильма до его выхода в эфир и высказать свою точку зрения.

Как сообщает The Mirror, представители «Би-би-си» заявили, что по правилам корпорации ознакомиться с готовящимися к выходу материалами могут только непосредственные участники съемок, а так как речь в фильме ведется от лица представителей СМИ, правила не были нарушены.

В вышедшем в понедельник, 22 ноября, первом эпизоде программы рассказывается об освещении СМИ отношений между принцем Уильямом и принцем Гарри с 2012 по 2018 год, когда последний женился на Меган Маркл. Второй эпизод, в котором будут освещаться события 2018-2021 годов, должен появиться на следующей неделе.

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от звания членов королевской семьи в январе 2020 года. Они решили получить право переехать в США, чтобы работать и заниматься предпринимательской деятельностью. Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом окончательно испортились в марте 2021 года после скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.