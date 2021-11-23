Женщина раскрыла правильный способ носить высокие сапоги

Лина Нури фиксирует верхнюю часть ботфортов на ноге, чтобы они не соскальзывали при ходьбе

Модная блогерша раскрыла правильный способ носить ботфорты и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница Лина Нури (Lina Noory) регулярно публикует на своей странице ролики с советами по стилю и делится различными модными лайфхаками. Так, в одном из последних видео женщина показала три метода, благодаря которым высокие сапоги не будут доставлять дискомфорт при носке.

По словам героини материала, чаще всего она фиксирует верхнюю часть ботфортов на ноге с помощью двух шнурков под цвет обуви. Для этого она дважды оборачивает ими каждое колено, чтобы сапоги не соскальзывали при ходьбе. «Я подворачиваю верхнюю часть, тем самым скрывая шнурок», — пояснила блогерша.

В качестве второго лайфхака Нури предложила использовать пластыри или клейкую ленту: ими она обклеивает бедро, чтобы предотвратить ту же проблему. При этом женщина посоветовала не наносить лосьоны или масла в день, когда понадобится выйти из дома в такой обуви.

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Наконец, героиня материала порекомендовала купить чулки с плотной резинкой на уровне колен. «Плотный материал поддерживает обувь, не давая ей сползти», — добавила блогерша. Публикация стала вирусной и набрала 1,6 миллиона просмотров и больше 84 тысяч лайков.

Подписчики Нури принялись обсуждать данные методы в комментариях под видео. «Я мгновенно добавила ролик в избранное, это потрясающе!», «Я знала о трюке с клейкой лентой, но в следующий раз обязательно попробую шнурки», «Для меня это слишком сложно, поэтому я не покупаю такую обувь и предпочитаю ботильоны», «Слишком много усилий ради одной пары обуви», — высказывались они.

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