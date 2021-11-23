Актер Петр Томашевский попал в больницу после пьяной драки

Актер Петр Томашевский попал в одну из больниц Подмосковья после пьяной драки

Российский актер Петр Томашевский попал в одну из больниц Подмосковья после драки. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает Telegram-канал 112.

Артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у 39-летнего Томашевского сотрясение мозга.

Обстоятельства конфликта, в который попал Томашевский, пока выясняются.

Петр Томашевский снялся в таких сериалах, как «Королева бандитов», «Угрюм-река», «Склифосовский», «Операция "Сатана"», «Солнечный круг», «Последняя электричка», «Мурка», «Красные горы». Также он появился в таких проектах, как «Дорога в пустоту», «Любовь с оружием», «Черные волки», «Лето волков», «КостяНика. Время лета» и «По ту сторону волков».

В сентябре стало известно, что актер театра и кино Михаил Пореченков стал участником драки в аэропорту Салехарда.