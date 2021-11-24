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Росздравнадзор Ростова отправил в прокуратуру данные об антипрививочниках

Росздравнадзор Ростова направил в прокуратуру восемь материалов о противниках вакцинации
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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Росздравнадзор Ростовской области за месяц отправил в прокуратуру восемь материалов по противникам вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил представитель регионального отделения ведомства, передает РИА Новости.

Источник не уточнил, о каких лицах, физических или юридических, идет речь. По его словам, данные о нарушениях собираются с помощью мониторинга СМИ и соцсетей.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор поручил своим региональным органам сообщать в прокуратуру и следственные органы данные о людях, которые распространяют ложную информацию о вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что с начала месяца ведомство передало в Следственный комитет и прокуратуру 37 материалов по всей России.

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