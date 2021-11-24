Недовольство подростка купленной родителями машиной разозлило пользователей сети

Девушка пожаловалась на подаренный в честь 18-летия минивэн и была раскритикована в сети

Подросток пожаловалась на автомобиль, который ей подарили родители в честь 18-летия, и разозлила пользователей сети. Соответствующее видео и комментарии появились в TikTok.

Присцилла фон Уэббер (Priscilla Von Webber) разместила в соцсети короткий ролик, в котором выразила свое недовольство подарком от членов семьи по случаю ее дня рождения. Речь идет о коричневом минивэне, марка которого не уточняется, с персонализированным номерным знаком.

«Сегодня мне исполнилось 18 лет, и я молюсь, чтобы моя семья сказала, что машина в качестве подарка — это дурацкая шутка», — подписала девушка видео, которое стало вирусным и набрало 1,6 миллиона просмотров и почти 300 тысяч лайков.

Пользователи сети сочли, что героиня материала слишком избалованная, и пристыдили ее в комментариях. «Мне очень жаль, что подарок в виде нового автомобиля так тебя травмирует», «Хотел бы я жить в мире, в котором подаренная мне родителями машина была бы проблемой», «В таком автомобиле можно уместить столько людей! Это ведь подарок на 10 из 10!», «Если он тебе не нравится внешне, то просто укрась его», — высказывались они.

В августе мать купила детям-школьникам Mercedes за миллионы рублей и была обругана в сети. На размещенных в сети кадрах дети 40-летней предпринимательницы Рокси Яценко, семилетний Хантер и девятилетняя Пикси, позируют на фоне черного Mercedes Benz за 141 тысячу фунтов стерлингов (14,3 миллиона рублей). «Вы правда считаете, что девятилетнему ребенку нужна роскошная машина?» — негодовали юзеры.