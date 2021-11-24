Женившаяся на себе модель решила развестись

Модель в Бразилии женилась на себе, поверила в любовь и решила развестись

В Сан-Паулу, Бразилия, женившаяся сама на себе модель влюбилась в мужчину, поверила в любовь и решила развестись. Об этом сообщает Daily Star.

В сентябре 33-летняя Крис Галера заявила, что ей нравится быть одной, а отсутствие партнера ее не расстраивает. В доказательство своих слов она женилась на себе.

Однако брак продлился недолго и почти через три месяца после свадьбы Галера задумалась о разводе. Она призналась, что встретила мужчину и начала в него влюбляться.

По словам модели, встречу с «тем самым» человеком сделала возможной именно женитьба на себе. За время брака она поняла, что самодостаточная женщина, которая может самостоятельно строить свою жизнь и быть счастливой вне зависимости от внешних обстоятельств.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Патрисия Кристин из Сиднея, Австралия, женилась на себе, чтобы разрушить стереотип о том, что женщины обязательно должны выйти замуж до 30 лет. Во время свадьбы гости делились своим пониманием любви к себе, а Кристин произнесла получасовую клятву.