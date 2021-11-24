Новый коронавирус нашли у летучих мышей Великобритании

Специалисты Национальной инфекционной службы Великобритании (National Infection Service) обнаружили у британских подковообразных летучих мышей новый коронавирус RhGB01. Найденный вирус пока не представляет опасности для человека. Однако ученые подчеркивают, что существует риск рекомбинации этого и подобных ему вирусов с SARS-CoV-2, что может привести к новым вспышкам инфекций среди людей. Выводы были представлены в статье, опубликованной в журнале Research Square.

Хотя природный источник SARS-CoV-2 пока остается неизвестным, считается, что предшественником вируса, вызвавшего пандемию COVID-19 и ставшего причиной смерти более пяти миллионов человек по всему миру, стал сарбековирус (подрод коронавирусов) у азиатских подковообразных летучих мышей или ринолофидов. Предок SARS-CoV-2 мог перейти от летучих мышей на промежуточного хозяина, например, на панголинов, где вирус подвергся мутациям, обмену генетического материала (рекомбинации) с другими вирусами и другим изменениям, затрагивающим геном. Поскольку ареал обитания ринолофидов охватывает весь мир, существует риск, что может возникнуть новая SARS-подобная инфекция.

Исследователи изучили, являются ли летучие мыши вида Rhinolophus hipposideros, обитающие в Великобритании, носителями сарбековирусов. Образцы фекалий были взяты у 53 особей, обитавших в графствах Сомерсет, Глостершир и Монмутшир и пойманных в августе-сентябре 2020 года. Из образцов выделили генетический материал и проанализировали его на наличие вирусной РНК. Затем реконструированные вирусные геномы сравнили с последовательностями, хранящимися в биологических базах данных.

Ученые обнаружили неизвестный сарбековирус, обозначенный ими как RhGB01 (расшифровывается как Rhinolophus hipposideros, Great Britain 01). Они реконструировали 85 процентов РНК коронавируса, и оказалось, что его геном примерно на 80 процентов схож с геномом SARS-CoV-2. При этом рецептор-связывающий мотив (RBM) в S-белке RhGB01 всего на 48 процентов идентичен с RBM SARS-CoV-2. Для сравнения, RBM коронавирусов, выделенных у панголинов и азиатских летучих мышей, схож с RBM возбудителя COVID-19 на 75 процентов. Иными словами, RhGB01, скорее всего, не способен связываться с клеточным рецептором ACE2 у человека и вызывать инфекцию. Однако ученые отмечают, что это необходимо подтвердить экспериментально.

Однако исследователи указывают, что существуют возможность обмена генетического материала между новым сарбековирусом (и подобным ему) с SARS-CoV-2, если оба вируса встретятся в организме летучей мыши. Это может привести к возникновению новых зоонозных инфекций. Таким образом, заключают ученые, необходимо усилить эпиднадзор за коронавирусами у подковоносов на всем ареале обитания этих животных.