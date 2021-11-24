Эстония заявила об усилении беспокойства из-за «вторжения» России на Украину

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью DW заявила об усилении беспокойства из-за возможного вторжения России на Украину.

«Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет», — сказала Лийметс.

По ее словам, усиливаются опасения, что президент России Владимир Путин может планировать нападение. «Мы должны продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины», — подчеркнула глава МИД.

Она добавила, что Эстония очень благодарна НАТО за то, что была принята в альянс в 2004 году. «Мы также очень благодарны нашим союзникам за поддержку и приверженность обеспечению безопасности в нашем регионе», — отметила Лийметс.

Ранее постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк предрек России противостояние с очень серьезной военной силой в случае нападения на Украину.

Bloomberg сообщал, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году. Киев утверждает, что это случится в конце января или начале февраля, для чего на границе уже сосредоточены 92 тысячи российских военнослужащих.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов. «Совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами», — отметил он.