Бывшему хабаровскому губернатору Фургалу предъявили новое обвинение

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили новое обвинение в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

По версии следствия, Фургал создал преступную группу, которая с 2004 по 2005 год совершила покушение на убийство Александра Смольского, а также расправилась с бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым. Мотивом преступлений стало стремление Фургала расширить свой бизнес.

Он с деловым партнером Николаем Мистрюковым открыли пункты по приему металлолома в Амурской области, но им мешал конкурент Смольский, выкупавший сырье у клиентов по более выгодной цене. Не сумев договориться с ним, Фургал с Мистрюковым решили его убить. В гараж Смольского были брошены две гранаты, но он выжил. Исполнителем покушения был Марат Кадыров.