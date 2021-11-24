Проигравшая женщина подожгла игровой автомат и получила пулю от другой игроманки

Расстроенная проигрышем жительница американского города Хьюстон, штат Техас, подожгла игровой автомат и получила пулю от другой игроманки. Об этом сообщает Click 2 Houston.

По данным полиции, две женщины играли на игровом автомате. Проигравшая американка пришла в ярость из-за неудачи, облила автомат горючей жидкостью для зажигалки и подожгла его.

Вторая игроманка расстроилась из-за того, что не смогла продолжить игру на этом автомате. Женщины устроили скандал на парковке, в результате которого поджигательница получила пулю.

Пострадавшую госпитализировали, ее состояние оценивается как стабильное. Ее оппонентка скрылась с места происшествия до прибытия полицейских.

Ранее сообщалось, что житель английского города Олдбери, графство Уэст-Мидлендс, потерял отца, стал заядлым игроманом, лишился жилья и друзей, но не сдался и нашел способ все исправить и вернуться к нормальной жизни. Он решил проблему пьянства и игромании и попробовал себя в разных профессиях.