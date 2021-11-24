Экономист пообещал отключение Молдавии от газа в случае неоплаты задолженности

«Газпром» не будет терпеть неплатежи Молдавии, и, вероятнее всего, отключит страну от газа в случае непогашения задолженности, считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что Россия пошла навстречу стране, предоставив большую скидку, но не станет даром поставлять продукцию.

В среду, 24 ноября, истекает срок ультиматума по погашению задолженности, который «Газпром» ранее предъявил Молдавии. Российская компания предупредила республику, что 48 часов с момента уведомления о прекращении поставок скоро завершатся, а платеж так и не поступил.

Никаких уступок

Колташов уверен: «Газпром», действительно, отключит Молдавию от газа в случае непогашения задолженности. Это, по его словам, должно продемонстрировать, что российские компании способны вести не менее решительную политику, чем европейские.

«Если бы Молдавия заказала что-то у европейского поставщика и не рассчиталась, в отношении нее моментально ввели бы санкции, — констатировал экономист. — Более того, с этой страной традиционно работают в режиме предоплаты: в сложные времена она закупалась газом на Украине, в Европе, всегда платя вперед. "Газпром" же не только позволил ей оплатить поставки постфактум, но и сделал значительную скидку».

Притом если «Газпром» и сейчас пойдет на уступки, долги Молдавии будут только накапливаться. Это также даст важный сигнал другим странам, что Россия готова терпеть неплатежи, считает Колташов.

«Имея готовность пойти навстречу, дать скидку, Россия не должна поставлять свою продукцию даром. Это тем более важно сейчас: потому что в Молдавии мы имеем откровенно недружественное правительство, враждебное по отношению к России. Идти на уступки государству, которое благодарит за предоставленную "Газпромом" скидку американскую администрацию, нельзя. А ведь президент республики Майя Санду благодарила за это именно [президента США Джо] Байдена — такое впечатление, будто это он руководит "Газпромом". Выглядело это просто как издевательство. Раз поблагодарили Байдена, пускай он и дает им газ», — предложил Колташов.

Жесткие действия, по его мнению, необходимы еще и ввиду нарастания кризиса в отношениях России с Украиной и Польшей. Собеседник «Ленты.ру» предположил, что, если «Газпром» в настоящее время не сохранит твердость, Украина может начать воровать газ из трубы.

«Польша тоже вполне может повести себя провокационно. Так что по большому счету действовать мягко, идти на уступки сейчас — это значит провоцировать агрессивные действия и развитие кризиса в других зонах Восточной Европы. Нам предстоит политически непростая зима, соответственно и экономические действия должны быть продуманными и твердыми», — заключил Колташов.

Два дня назад, 22 ноября, подошел срок выплат очередного транша, однако его в «Газпроме» не дождались. В связи с этим в компании напомнили, что смягчили свою позицию по текущей задолженности в связи со сложным экономическим и финансовым положением Молдавии.