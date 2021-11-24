Росгвардейца отдали под суд за случайное убийство мужчины при задержании

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника регионального управления Росгвардии, который избил защитным шлемом местного жителя и затем случайно убил его при задержании. Об этом сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.

Рогсвардеец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 293 УК РФ («Халатность») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Уголовное дело отдано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, ночью 1 мая двое местных жителей в состоянии алкогольного опьянения намеревались пойти в клуб, однако охрана их не впустила, из-за чего между ними начался конфликт. Охранники вызвали на подмогу сотрудников Росгвардии, которые, прибыв на место, предложили мужчинам проследовать в отдел полиции. Россияне отказались выполнять требования силовиков и вели себя неадекватно. После перебранки один из росгвардейцев нанес мужчине защитным шлемом более десяти ударов по голове и телу, после чего произвел предупредительные выстрелы в воздух.

Угомонив мужчин, росгвардеец не поставил пистолет на предохранитель и не убрал его в кобуру. С оружием в руке он начал надевать одному из задерживаемых наручники и случайно нажал на курок. От огнестрельного ранения тот умер. Ему было 29 лет. Также был ранен охранник, он получил сквозное пулевое ранение руки.