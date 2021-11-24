В Японии 14-летний школьник убил сверстника во время ссоры

В Японии, в префектуре Айти, 14-летний подросток убил в школе сверстника во время ссоры. Об этом сообщает Tokyo Web.

В полицию около восьми утра, то есть еще до начала занятий, поступил звонок от директора. Между учениками третьего класса средней ступени общеобразовательной школы, что соответствует девятому классу российской школы, возник конфликт, в результате которого один из учащихся зарезал другого кухонным ножом длиной около 20 сантиметров.

Раненого подростка доставили в больницу, где он скончался от потери крови. Школьник, убивший сверстника, во время допроса в полиции признал вину. По данным городского управления, учащиеся не были одноклассниками.

Ранее в октябре в России в 51-м лицее Махачкалы школьник зарезал одноклассника охотничьим ножом во время драки. Подросток предложил выяснить отношения одному из тех, кто избил его, и тот согласился. Драка проходила в коридоре. Нападавший достал нож и ударил им противника в сердце.

Ученик больше года носил с собой оружие на занятия. Одноклассницы боялись его и жаловались директору, однако реакции не последовало. В результате другие учащиеся подкараулили подростка за школой и избили.