Российского мамонта Митю нарядили в костюм Деда Мороза

В преддверии Нового года десятиметровую статую мамонта Мити, которая находится в Салехарде, нарядили в праздничный костюм Деда Мороза. О ежегодной традиции сообщил «Ямал-Медиа».

Отмечается, что на пошив шубы и шапки для бронзового зверя ушло почти 150 квадратных метров ткани и 40 квадратных метров меха. Скульптура простоит в наряде до весны.

Также для жителей Салехарда в канун Нового года установят две новогодние елки, а в Новом Уренгое построят резиденцию Деда Мороза.

Ранее преподаватель Школы вина «Энотрия» и креативный директор журнала Simple Wine News Дмитрий Мережко рассказал россиянам, как правильно выбрать лучшее шампанское на Новый год. По его мнению, до 3000 рублей можно приобрести лучшие российские шампанские.