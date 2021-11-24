Лавров рассказал о попытках разрушить цивилизационную самобытность народов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодня в разных уголках мира наблюдаются попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Серьёзные вызовы создаёт использование в этих целях интернет-технологий, включая социальные сети. Такого рода факторы необходимо, конечно, учитывать», — рассказал российский министр на 37-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва выступает за деполитизированные культурные и гуманитарные контакты с другими странами, в том числе европейскими и североамериканскими. Он также отметил огромные культурные возможности России, которые необходимо использовать.

22 ноября, выступая на Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее», Сергей Лавров заявил, что националисты пытаются расколоть весь мир. Он добавил, что ни одна страна не должна проявлять терпимость к пропаганде человеконенавистнических идей.