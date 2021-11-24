Ударившую ребенка в автобусе россиянку без маски сняли на видео

В Краснодаре сняли на видео, как женщина без маски ударила ребенка из-за просьбы водителя

В Краснодаре женщина без маски ударила незнакомого ребенка по голове после того, как водитель автобуса сделал ей замечание. Видео публикует Telegram-канал «ЧП Краснодар».

На снятых кадрах слышно, что водитель просит пассажирку надеть маску, а она кричит. Женщина заявляет, что уже носит средство индивидуальной защиты, хотя держит маску в руке. «Тебе в рыло дать?» — спрашивает она у водителя. Россиянка также оскорбляет его.

Мужчина, который ехал рядом с кричащей пассажиркой, пытается вывести ее из автобуса. Перед тем, как выйти из транспорта, россиянка ударяет по голове ребенка. Видеозапись заканчивается тем, что женщина называет водителя щенком и выходит.

Ранее в Воронеже водитель автобуса без маски обматерил и вытолкал пассажирку без маски. В мэрии города заявили, что мужчину вызовут к руководству транспортного предприятия для объяснений.