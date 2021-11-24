В Европарламенте объяснили причину санкций США против «Северного потока-2»

Главный смысл, ради которого США вводят новые санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2», — оказать давление на Европу. Об этом заявил член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра в разговоре с «Известиями».

«США оказывает давление на некоторые европейские и, прежде всего, немецкие партии. Ни для кого не секрет, что Вашингтон опасается введения в строй трубопровода», — добавил он. При этом евродепутат не объяснил причину, по которой американские власти боятся проекта.

Запуск газопровода СП-2 станет возможен только в тот момент, когда регулятор Германии проверит обновленную документацию. После появления сообщений о приостановке сертификации газ в Европе подорожал на 15 процентов. Однако сертификация проекта так и не завершена.

Более того, 23 ноября Министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком-2».