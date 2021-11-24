Россия призвала США и ЕС создать параметры недопущения случайных инцидентов

Россия призвала США и ЕС совместно создать параметры недопущения случайных инцидентов путем проведения встреч военных на различных уровнях. Об этом заявил руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

Материалы по теме «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине «Отношения у нас хуже некуда» США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения?

«Никто намеренно стрелять ракетами или сбрасывать атомные бомбы не будет, но может произойти технический сбой или человеческий фактор окажет влияние. И тогда все возможно», — сказал дипломат.

По словам Гаврилова, Москва хочет добиться обсуждения этих вопросов, чтобы подобные сценарии не стали реальностью. «Давайте организовывать встречи военных экспертов на рабочем уровне, на генеральском, на любом, чтобы добиться каких-то параметров, чтобы предотвратить такие случайности», — подчеркнул представитель МИД.

Ранее Гаврилов обвинил НАТО в потере связи с реальностью, комментируя слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о возможности переноса ядерных вооружений США в страны Восточной Европы. Дипломат назвал взрывоопасной обстановку на европейском пространстве и отметил, что глава НАТО своими заявлениями фактически проигнорировал российский призыв к деэскалации напряженности в Европе.