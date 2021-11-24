Песков прокомментировал обвинения Бастрыкина в адрес Моргенштерна

Обвинения, подкрепленные доказательствами — прерогатива Следственного комитета России (СКР). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы СКР Александра Бастрыкина о том, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками» в социальных сетях, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль не может вмешивать в реализацию данных функций. На вопрос журналистов, когда был последний рабочий контакт российского лидера Владимира Путина и Бастрыкина, которые традиционно встречались регулярно, Песков ответил, что председатель СК «безусловно, постоянно докладывает главе государства».

Ранее Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. В свою очередь, адвокат исполнителя Сергей Жорин признался, что слова главы СК вызвали у него недоумение.

19 ноября стало известно, что творчество рэпера Моргенштерна снова изучат на наличие в нем пропаганды наркотиков. Музыканта проверят по части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических веществ»). Предметом экспертизы СКР стало видео на песню Раblо.