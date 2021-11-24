Адвокат Моргенштерна ответил на обвинения Бастрыкина в наркоторговле

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин ответил на обвинения председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам правозащитника, сфера деятельности исполнителя ограничивается музыкой.

«Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант», — сказал собеседник агентства.

Ранее Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после заявления Бастрыкина. «Что мы думаем, как будем реагировать, здесь имеет второстепенное значение — важнее, как на это отреагируют подчиненные Бастрыкина. Как бы они не восприняли это в качестве призыва к действию», — сказал юрист.

Летом этого года Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков. Экспертиза проводилась в отношении его клипов на композиции «Розовое вино 2» и Family. Исполнителя признали виновным по части 1 статьи 6.13 («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств») КоАП РФ. Зюзинский районный суд Москвы обязал артиста выплатить административный штраф в размере 100 тысяч рублей.