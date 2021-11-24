Россиян предупредили о мошенничестве с возвратом пенсионных накоплений

Представители Общероссийского народного фронта предупредили россиян о масштабной фишинговый атаке мошенников. Как говорится в материалах ОНФ, имеющихся в распоряжении РИА Новости, злоумышленники рассылали потенциальным жертвам письма, в которых предлагали оформить возврат пенсионных накоплений.

Отмечается, что масштабная атака началась в конце ноября. На сайт «Мошеловка» (проект Народного фронта, платформа для выявления мошенников и борьбы с ними — прим. «Ленты.ру») поступили многочисленные сообщения о получении жителями России электронных писем от злоумышленников.

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Как уточнили в ОНФ, мошенники обещали адресатам вернуть пенсионные накопления. В письмах говорилось о том, что некий перевод не удалось выполнить в автоматическом режиме, поэтому его оформление якобы должен завершить сам получатель. Для этого потенциальным жертвам предлагали нажать на кнопку «Оформить возврат». Нажав на нее, пользователи попадали на фишинговый сайт, на котором нужно было ввести данные банковской карты, которые впоследствии оказывались в руках мошенников.

Злоумышленники ссылались на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании и представлялись организацией «Служба фин. мониторинга». Кроме того, они предлагали россиянам оплатить комиссию за возврат средств.

Электронные адреса, с которых произошла фишинг-атака, принадлежат «Яндексу». Представители ОНФ сообщили об этом компании. Уточняется, что представители организации уже работают над решением проблемы.

Ранее эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» рассказали об очередной схеме мошенников с использованием сервисов онлайн-объявлений. Уточнялось, что злоумышленники представляются продавцом или покупателем и убеждают жертву перейти на фишинговую страницу для якобы оплаты доставки.