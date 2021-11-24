С трудом устоявшего на ногах пьяного москвича выгнали из самолета

Москвича, который с трудом устоял на ногах при посадке в самолет в Кемерово, выгнали из авиалайнера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по Сибирскому федеральном округу.

Уточняется, что 41-летний россиянин был настолько пьян, что плохо ориентировался в пространстве и не смог показать стюардессам посадочный талон. В итоге бортпроводники вызвали к трапу представителей правоохранительных органов, чтобы они вывели мужчину из воздушного судна.

Как показало освидетельствование, пассажир находился в средней степени опьянения. В результате полицейские составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ему будет выписан штраф.

Ранее в ноябре двое пьяных россиян оскорбили сотрудников полиции при исполнении в самолете и попали на видео. Уточняется, что дебоширов сняли с рейса Оренбург — Москва из-за неадекватного поведения и нахождения в нетрезвом состоянии. На кадрах видно, как полицейские ждут, пока мужчины встанут со своих мест.