Поклонская снялась для глянцевого журнала на фоне Кремля

Посол РФ в Кабо-Верде Поклонская снялась для глянцевого журнала Tatler на фоне Кремля

Бывшая депутат Госдумы и посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская снялась для декабрьского номера глянцевого журнала Tatler. На фотографии, опубликованной на сайте издания, политик сидит в кресле на фоне Кремля.

Анонс статьи опубликован под заголовком «Исповедь нового посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской». В тексте говорится, что 41-летняя Поклонская — самая молодая женщина во главе отечественного диппредставительства. Кроме того, указано, что дипмиссию в Кабо-Верде представляют люди старше 50 лет.

На фотографии Поклонская сидит в деревянном кресле, обтянутом красной тканью с золотыми узорами. На дипломате брючный костюм темно-серого цвета и бежево-серебристые туфли Kitten heel. Образ Поклонской дополняет легкий макияж в нюдовых оттенках и миниатюрные серебряные серьги.

Фотография сделана в комнате, окна которой выходят на Кремль. Размытое очертание кремлевских стен видно через двойную оконную раму.

В конце октября Поклонская впервые выложила в Instagram свою фотографию в дипломатическом мундире и белой блузке, застегнутой на все пуговицы.

13 октября российский президент Владимир Путин назначил Поклонскую, экс-депутата Госдумы, послом в африканской республике Кабо-Верде. Комментируя новую должность, она рассказала, что давно мечтала попробовать себя в дипломатии.