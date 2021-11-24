Российский таможенник попался на афере с четырьмя тысячами пар ботинок

В Ростове-на-Дону задержан заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни по подозрению в мошенничестве. Он попался на афере с изъятым товаром, в результате которой была похищена партия обуви стоимостью 900 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Факт хищения ценностей из камеры хранения вещественных доказательств выявлен службой по противодействию коррупции таможни. Задержанный — Алексей Кучеренко, уточняет 161.RU.

По данным таможни, россиянин в составе группы лиц использовал служебное положение и незаконно выдал ненадлежащему получателю партию из четырех тысяч пар обуви по подложным документам. Общая стоимость похищенного превышает 900 тысяч рублей. Речь идет о контрафактных ботинках, которые Кучеренко передал подельнику, чтобы тот переправил их через границу и реализовал в другой стране. Однако обувь не успели вывезти из Ростова-на-Дону. В отношении замглавы отдела таможни возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Летом Кучеренко отчитывался об эффективной борьбе с нелегальной торговлей табаком в Южном федеральном округе. Он сообщал, что его отдел изъял несколько тысяч единиц контрафактного товара, что вдвое превысило объемы изъятого контрафакта за 2020 год.