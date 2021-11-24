Жители Сан-Франциско безнаказанно грабили магазины несколько дней

Десятки людей уже несколько дней подряд устраивают массовые грабежи в дорогих ретейл-магазинах в одном из районов Сан-Франциско. Кадры с камер видеонаблюдения опубликованы в Twitter.

На видео можно наблюдать, как несколько десятков человек (в основном в капюшонах или балаклавах) толпятся в магазине и выносят оттуда разные товары. Кто-то передает целые коробки награбленного. Как отмечает RT, происходящее уже назвали «флешмобом грабежей», который устроили жители города. Он начался на выходных, 20-21 ноября.

По данным Fox News, грабежи продолжаются до сих пор, и они остаются безнаказанными: полиция не пытается препятствовать происходящему. По словам местных офицеров, задержанных все равно отпускают «в ту же минуту» после объявления обвинений.

Телеканал раскритиковал местные власти за нежелание остановить происходящее, добавив, что мэр города Лондон Брид предпринял хоть какие-то меры только 23 ноября. Так, политик объявил об ограничении доступа к району, где происходят грабежи: теперь туда нельзя будет попасть на машине. Предполагается, что это остановит тех грабителей, которые вывозят товары на своих автомобилях.