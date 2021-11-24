В Англии рассказали о позиции Катара по допуску на чемпионат мира ЛГБТ-фанатов

Катар готов допустить болельщиков с нетрадиционной сексуальной ориентацией на чемпионат мира 2022 года. О такой позиции страны рассказал глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем, слова которого приводит Independent.

Он отметил, что организация обращалась к властям Катара с вопросом об ЛГБТ-фанатах английской сборной. Ответ, по словам Буллингема, был однозначным: в страну на мундиаль приглашаются все.

Однополые сексуальные отношения преследуются по нескольким статьям уголовного кодекса Катара. За их нарушение грозит тюремное заключение на срок от одного года до десяти лет.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 19 декабря 2022 года. Англия в квалификации заняла первое место в группе и завоевала путевку на турнир.