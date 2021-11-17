Почетный президент РФС высказался о соперниках сборной России в стыковых матчах

Почетный президент РФС Колосков: мы обязаны обыгрывать любую команду, которая нам выпадет

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о шансах сборной России в стыковых матчах, где будут разыграны оставшиеся путевки на чемпионат мира-2022 в Катаре. Мнением он поделился с РИА Новости.

«Раз мы сеяные, то обязаны обыгрывать любую команду, которая нам выпадет», — заявил специалист. Соперниками российских футболистов на первом этапе могут стать сборные Польши, Турции, Австрии, Чехии и Северной Македонии. Колосков подчеркнул, что явного аутсайдера среди этих команд нет, поэтому невозможно спрогнозировать, с кем будет легче играть.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что жалеет, что не сможет увидеть матч между футбольными сборными России и Украины. При жеребьевке команды разведут по разным полуфинальным парам.

Сборная России проиграла в заключительном матче отбора и уступила лидерство в группе. Команда продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах, которые состоятся в марте. Жеребьевка пар на предстоящие игры состоится 26 ноября.