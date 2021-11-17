Футболистов обвинили в применении черной магии для победы и выхода на ЧМ-2022

Алжир обвинил Буркина-Фасо в использовании черной магии во время матча отбора на ЧМ-2022

Сборная Алжира обвинила игроков Буркина-Фасо в применении черной магии во время домашнего матча в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Об этом сообщается в Twitter алжирского журналиста Валида Зиани.

Хозяева предъявили соперникам обвинения в использовании черной магии на поле стадиона «Мустафа Чакер» перед началом игры. Алжирцы обратились за помощью к экзорцисту, чтобы снять заклинание.

Встреча команд состоялась 16 ноября и завершилась со счетом 2:2. По итогам второго этапа квалификации ЧМ-2022 Алжир занял первое место в группе A с 14 очками. Сборная Буркина-Фасо — вторая с 12 очками.

В январе сборная Зимбабве обвинила команду Камеруна в колдовстве после проигрыша в матче Кубка африканских наций. Перед игрой в сети появилась фотография, на которой тренер Камеруна демонстрирует тушу летучей мыши и табличку с надписью «Колдовство в Камеруне». В Африке убийство летучих мышей является способом привлечь удачу.