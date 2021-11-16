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Тренер сборной Италии прокомментировал упущенный шанс попасть на ЧМ напрямую

Тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что команда должна была выйти на ЧМ напрямую
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Фото: Philip Magowan / globallookpress.com

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результаты матча заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Северной Ирландии. Его слова приводит Football Italia.

Специалист заявил, что ему очень жаль упущенного шанса попасть на мундиаль напрямую. По его мнению, итальянцы должны были возглавить группу отбора ЧМ. «Ничего теперь не поделаешь. Теперь нам нужно уверенно сыграть в стыках. Весной мы добьемся права сыграть на ЧМ и, надеюсь, сможем выиграть турнир», — посчитал Манчини.

Ранее 15 ноября сборная Италии сыграла вничью с командой Северной Ирландии в заключительном матче. Матч завершился со счетом 0:0. В этой же группе сборная Швейцарии разгромила Болгарию со счетом 4:0. Таким образом, швейцарцы набрали 18 очков и возглавили группу, получив прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Итальянцы заняли второе место с 16 очками и сыграют в стыковых матчах. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.

Итальянцы являются действующими чемпионами Европы. На счету сборной страны четыре победы на мировых первенствах.

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