Россиянка раскрыла популярный способ обмана туристов на Кавказе

Россиянка раскрыла популярный среди продавцов сувениров способ обмана туристов, с которым столкнулась на Домбае, в Архызе и Абхазии. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, во многих туристических локациях Кавказа отдыхающим предлагают купить якобы аутентичные товары от местных ремесленников — вязаные перчатки и носки из натуральной овечьей шерсти.

Так, во время поездки в Архыз она приобрела варежки с рисунком в виде красных снегирей. Однако спустя несколько месяцев она увидела аналогичный товар в сувенирном магазине в Абхазии. При этом на вопрос о производителе ей ответили, что все аксессуары связали местные мастера. «Вот странно, как такое может быть? И в Архызе, и в Абхазии одни и те же мастера вяжут одинаковую продукцию», — заметила она.

Позже туристка обнаружила такие же варежки в магазине своего города, где ей сообщили, что всю продукцию изготавливают на фабрике в Воронеже.

«Все оказалось гораздо проще — купи, нацени, выдай за свое и удачно продай. Как-то обидно. Рассчитываешь на одно, а получаешь другое», — возмутилась она.

Ранее в ноябре жительница Крыма рассказала, что для посещения отдельных природных достопримечательностей необходимо оформлять пропуск. В случае несоблюдения правил путешественника могут оштрафовать на 4000 рублей. Россиянка вспомнила историю, как к ее знакомым стала «докапываться» неизвестная женщина, требуя показать пропуска и обвиняя в нарушении целостности тропы. «Имейте в виду, что человек должен быть при форме и с удостоверением», — предупредила девушка.