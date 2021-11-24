Американцев предупредили о трагических последствиях провокаций у границ России

Полковник в отставке Литовкин: провокации США у границ РФ могут вылиться в третью мировую

Американские провокации у границ России могут обернуться серьезным военным инцидентом из-за человеческого фактора, что, в свою очередь, выльется в трагические последствия для обеих сторон. Об этом заявил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ноябре стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США отработали возможный ядерный удар по России. Министр также указал на существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости к границам страны.

«Любая ошибка с той или иной стороны может стать триггером третьей мировой войны — ну, может быть, не третьей мировой войны, но серьезного инцидента с гибелью людей, гибелью самолета и так далее», — предупредил он.

По его словам, США нередко обращаются к запугиванию ядерным оружием, ударными авианосными группировками и другим военным действиям как к инструменту ведения гибридной войны против отдельных государств и их объединений. Однако такие меры не всегда приносят желаемые результаты: так, например, администрации президента США Дональда Трампа в свое время не удалось запугать Северную Корею. «Американцы ведь воюют с теми странами, что слабы и не могут дать им отпор, — отметил Литовкин. — Против сильных государств они не в состоянии воевать, они боятся, потому что потери для американцев будут очень чувствительные».