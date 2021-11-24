Застрявшие посреди океана на яхте россияне раскрыли подробности своей ситуации

Российскую семью из Новосибирска, которая находится на яхте в автономном плавании уже больше трех месяцев, не пустили для пополнения запасов на остров Рождества. Подробности ситуации раскрыла журналист, документальный фотограф и близкий друг семьи Клочковых Юлия Галушина, которая более года провела на яхте Lady Mary. Ее сообщение появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Застрявшие посреди океана россияне рассказали подруге, что они запросили заход на остров с экстренной остановкой несколько дней назад. «По морскому законодательству на нее имеет право каждое судно в любой стране мира», — уточнила старший помощник капитана Марина Клочкова. Тем не менее власти отказали им в просьбе, несмотря на то, что семья находится в изоляции в океане более 80 дней.

Позже Клочковы встали на якорь, несмотря на запрет, чтобы починить яхту, и надеялись, что правительство острова разрешит им пополнить хотя бы запасы воды. «Для пущей убедительности сказали, что умрем без их помощи, а на своих запасах до следующей страны (которая точно так же закрыта) не дойдем. Хозяева после уговоров, было, поинтересовались, сколько воды нам надо и есть ли у нас наличные, исчезли и позже выпроводили нас по рации», — поделились путешественники.

Россияне отметили, что на данный момент запасов еды и пресной воды на яхте достаточно, команда хорошо подготовлена к дальним переходам. «Мы знали, что скорее всего не удастся пристать ни к какому берегу в ближайшие полгода, но не могли не идти: к весне нам нужно оказаться дома», — уточнили они.

Мореплаватели добавили, что им необходимо найти место, где можно будет починить опреснитель и заправиться. «Если не получится решить проблему самостоятельно, привлечем посольство. Критичны вода и фрукты. Если удастся отремонтировать опреснитель, путь домой — три месяца по закрытому океану — будет менее рискованными», — пояснили Клочковы.

Ранее в ноябре стало известно, что семья из Новосибирска застряла на яхте в открытом океане во время кругосветного путешествия из-за ковидных ограничений. Как рассказал сын мореплавателя Федора Конюхова Оскар, Клочковы находятся в автономном плавании уже более 70 дней, поскольку ни одна страна не может принять их лодку из соображений безопасности. Он также уточнил, что сейчас мореплаватели направляются во Французскую Полинезию в надежде, что там им разрешат пришвартоваться и пополнить запасы.

Семья Клочковых совершает кругосветное путешествие на яхте Lady Mary уже более двух лет. Их экипаж состоит из четырех человек — капитана Клочкова Андрея, его супруги и старшего помощника Клочковой Марины, их дочери и старшего матроса Клочковой Анастасии, а также 10-летней юнги Клочковой Лады. За три года путешественники успели пройти мыс Горн, точку Немо, Антарктиду и Мыс Доброй Надежды. Пятый этап их экспедиции должен был завершиться в декабре 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 им пришлось полтора года простоять в Западной Австралии в ожидании открытия границ.