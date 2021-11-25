Лукашенко заявил о планах беглых оппозиционеров дестабилизировать Белоруссию

Уехавшие за границу представители белорусской оппозиции разработали новый план дестабилизации страны. Об этом на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, главной целью беглых является недопущение принятия изменений в Конституцию с последующими массовыми акциями протеста. Белорусский лидер подчеркнул, что таким образом оппозиционеры стремятся снова получить финансирование от Запада.

«Ну это посмешище полное. Те, кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо», — заметил Лукашенко. Глава государства также рассказал, что направил план его противников на проработку в администрацию президента Белоруссии, и очень скоро народ сможет ознакомиться с его содержанием.

Ранее Лукашенко в ходе заседания по кадровым назначениям в Комитет государственной безопасности (КГБ) сообщил, что «очередная попытка революции» в Белоруссии состоится в период проведения референдума по новой версии Конституции. Он отмечал, что ситуация в стране остается напряженной, так как Запад все еще стремится сменить власть и уничтожить независимость республики