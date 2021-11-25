Главный тренер «Локомотива» сравнил 17-летнего вратаря команды с Нойером

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль оценил игру вратаря команды Даниила Худякова в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он назвал подопечного очень талантливым игроком и выразил надежду, что в клубе растет новая звезда. Гисдоль также добавил, что Худяков напоминает ему молодого Мануэля Нойера. С голкипером сборной Германии, по словам тренера, он сталкивался во время работы в «Шальке».

Худяков в матче с «Лацио» дебютировал в еврокубках и побил рекорд Игоря Акинфеева, который сделал это в 18 лет и 5 месяцев. Вратарю «Локомотива» было 17 лет и 10 месяцев.

«Локомотив» проиграл «Лацио» со счетом 0:3 и досрочно вылетел из Лиги Европы. Худяков пропустил два мяча с пенальти и один с игры.