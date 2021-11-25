В Осетии передумали и проголосовали за QR-коды

Парламент Северной Осетии изменил свое решение по законопроекту о QR-кодах

Парламент Северной Осетии, отказавшийся поддержать законопроект о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта, передумал и изменил свое решение. Об этом сообщает Ura.ru.

Уточняется, что в ходе повторного голосования 44 депутата поддержали законопроект. Против выступили четверо, еще один воздержался.

Днем 25 ноября 30 депутатов в Северной Осетии поддержали законопроект о QR-кодах, 12 высказались против его принятия. Для принятия законопроекта было необходимо набрать 35 голосов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал процесс принятия законопроекта о QR-кодах сложным в технологическом, социальном и цифровом плане.

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. С 1 февраля планируется выдавать QR-коды только привитым, переболевшим и тем, у кого есть медотвод от прививки.