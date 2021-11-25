Бойца ММА арестовали из-за укуса соседа за половые органы

Американский боец смешанного стиля (ММА) Донован Сальвато был арестован за инцидент с укусом в пах в результате ссоры с соседом по комнате Абелем Сосой. Об этом сообщает BJ Penn.

По словам пострадавшего, ссора возникла из-за того, что боец остановился у него, хотя не был арендатором помещения. Сначала Сальвато ударил соседа по телу и голове, а после укусил его через штаны за половые органы.

«Доказательство, которое я буду использовать в суде, — это кусок кожи, который ему удалось оторвать от моих яичек», — заявил потерпевший и отметил, что результатом драки стали 6-сантиметровый разрыв мошонки, множественные гематомы и разбитая губа.

Сальвато обвинили в бытовом нападении с нанесением телесных повреждений. Нападавший утверждает, что Соса получил травмы случайно, когда во время драки натыкался на окружавшие предметы.

Ранее российский боец смешанного стиля Мухомад Вахаев напал на чемпиона Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжелой весовой категории Тони Джонсона во время интервью перед поединком. Чеченский спортсмен нанес сопернику несколько ударов после слов Джонсона: «Ничего не случится, я сам разнесу его в клетке». Драку удалось остановить представителям бойцов.