Кадыров пригрозил Ингушетии вмешательством властей России из-за спора по границе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания в Грозном заявил, что, если ингушские активисты не прекратят высказывать претензии по поводу демаркации границы между регионами в 2018 году, он обратится к властям России с просьбой вмешаться в спор и пересмотреть решение о передаче Ингушетии земель, принятое во времена самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Видео выступления опубликовано на его странице во «ВКонтакте», перевод приводит издание «Кавказ. Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Если не согласны с тем, что мы сделали, то мы попросим руководство государства, чтобы приняли правильное решение (...). Таким образом к нам вернутся наши восемь населенных пунктов», — сказал Кадыров. Он также попросил чеченцев и ингушей не поддаваться на провокации и не опускаться до уровня взаимных оскорблений. По словам главы Чечни, народы всегда будут братьями, «несмотря на жалкие попытки некоторых проходимцев».

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Новый земельный конфликт между регионами начался после того, как в Ингушетии возмутились сообщениями о ремонтных работах в граничащем с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района. Пользователи сети назвали происходящее очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». По словам Кадырова, если ингуши захотят жить на чеченских землях, их предоставят в аренду. Угрозу Кадырова подтвердил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отметив, что, по его мнению, ингушская сторона занимается провокациями.

Чеченская сторона предложила решить вопрос по шариату и позвала представителей Совета тейпов Ингушетии на суд к реке Фортанге на границе между республиками. Позже Даудов сообщил, что ждал ингушскую сторону в назначенном месте три часа, однако никто не пришел. В совете, в свою очередь, заявили, что предложение Даудова приехать к Фортанге и поклясться на Коране не соответствует нормам шариата.

В 1993 году Дудаев и первый президент Ингушетии Руслан Аушев заключили соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло, и в 2012 году Рамзан Кадыров попросил федеральный центр об установлении административной границы с Ингушетией. В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега в присутствии занимавшего на тот момент пост представителя президента России в СКФО Александра Матовникова подписали соглашение об установлении границы. В соответствии с документом Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия, в свою очередь, передала Чечне равноценную территорию на границе с Малгобекским районом.