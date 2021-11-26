Головин оценил итоги жеребьевки стыковых матчей в отборе на ЧМ-2022 для России

Головин об итогах жеребьевки стыковых матчей в отборе на ЧМ-2022: Польша, значит Польша

Для сборной России нет большой разницы, с кем играть в стыковых матчах за право попасть в финальную стадию чемпионата мира 2022 года в Катаре. Так итоги жеребьевки в интервью «Чемионат.com» оценил полузащитник Монако и сборной России Александр Головин.

«Польша — значит Польша. Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. Этим всё сказано, слабых тут нет», — заявил Головин. Он также назвал плюсом тот факт, что россияне сыграют дома, так как болельщики будут дополнительно мотивировать команду.

Ранее в пятницу, 26 ноября, итоги жеребьевки подвел главный тренер сборной России Валерий Карпин. Он посчитал встречу с поляками в первом раунде не плохим и не хорошим вариантом.

Встреча с Польшей пройдет 24 марта. Для выхода на чемпионат мира сборной России, помимо победы над поляками, нужно обыграть победителя пары Швеция — Чехия.