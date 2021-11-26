Кудряшов впервые прокомментировал автогол в матче с Хорватией

Футболист Кудряшов об автоголе в матче отбора ЧМ с Хорватией: надо было пропустить мяч

Защитник сборной России Федор Кудряшов впервые высказался о своем автоголе в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Хорватии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что за несколько секунд до гола почувствовал спазм во всех мышцах. Он решил доиграть эпизод, так как матч не останавливали. «В итоге была подача, один из наших вел борьбу. Никто в мяч не сыграл. Мяч плюхнулся в лужу, попал мне в ноги и срикошетил в угол. Возможно, надо было просто пропустить мяч. Но в тот момент я думал о том, чтобы просто добежать», — рассказал он.

Кудряшов добавил, что чувствовал ответственность за команду, несмотря на боль в ноге. «Когда мяч оказался в сетке, я упал. Было больно, все сводило. Возможно, перед голом нужно было упасть и попросить помощи», — сказал он, добавив, что тренеры назвали его действия верными.

Автогол Кудряшова стал единственным мячом, забитым в матче заключительного тура отбора к ЧМ-2022. Победа позволила сборной Хорватии опередить россиян и занять первое место в группе H.

Сборная России продолжит борьбу за право выступить на чемпионате мира в стыковых матчах. Жеребьевка пройдет 26 ноября в 19:00 по московскому времени.

