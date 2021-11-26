Черчесов отреагировал на жеребьевку стыковых матчей в отборе на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Польшу интересным соперником для российской национальной команды в полуфинале стыковых матчей в отборе на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Есть Роберт Левандовски, Гжегож Крыховяк — все понятно. Играем через четыре месяца. Ситуация может поменяться во всех командах. Опыт подсказывает, что ничего еще неизвестно», — отреагировал Черчесов. Он также отметил, что преимуществом для россиян станет домашний стадион.

Жеребьевка прошла ранее в пятницу, 26 ноября. В случае победы над Польшей в полуфинале мини-турнира команда Валерия Карпина сыграет с победителем пары Чехия — Швеция.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре — декабре 2022 года. В финальной стадии примут участие 32 команды.