Спасавших коллег после аварии в «Листвяжной» шахтеров наградят

Шахтеров, которые помогали спасать коллег после аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, наградят. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, передает ТАСС.

По словам Цивилева, речь идет о работниках, которые в первые минуты после взрыва побежали в шахту, чтобы вытащить своих друзей. Он назвал их героями.

В настоящее время власти собирают фамилии данных шахтеров.

Взрыв и пожар на шахте «Листвяжная» произшли утром 25 ноября. Сообщалось, что погибли 52 человека — 46 шахтеров и 6 горноспасателей, однако 26 ноября стало известно, что один из спасателей выжил. Еще 63 человека пострадали, четверо из них находятся в реанимации.